Scuola, "Sotto zero" manifestazione contro il freddo in classe della Rete Studenti Medi Civitavecchia • Terzo Binario News

Oggi 16 dicembre, a partire dalle 8, gli studenti e le studentesse hanno manifestato davanti all’IIS Marconi per rivendicare il diritto a una scuola sicura e stabile al livello edile.

“Sotto zero”, era questo lo slogan della manifestazione: “così come sono sotto zero i gradi percepiti all’interno delle scuole, lo sono anche i fondi investiti sulle scuole secondo la legge di bilancio” spiegano i ragazzi e le ragazze.

I portavoce della Rete degli Studenti Medi hanno dichiarato: “Al Marconi, così come in molte altre scuole di Civitavecchia, gli impianti di riscaldamento sono obsoleti e non più funzionanti, i soffitti sono danneggiati e noi siamo costretti a fare lezione con sciarpa e guanti, provvedendo alle infiltrazioni con dei secchi o addirittura spostandoci in aule provvisorie”

“Pretendiamo che vengano presi seri provvedimenti riguardo questa situazione e vogliamo che l’edilizia scolastica venga posta in cima alla lista delle priorità.

È inaccettabile pensare di rispondere al calo demografico con una diminuzione degli spazi dedicati agli studenti, come propone di fare il ministro Valditara. Piuttosto c’è bisogno che questi spazi vengano riqualificati e messi a disposizione per porre fine al fenomeno delle classi pollaio.”