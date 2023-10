Libri, domani al Polo Culturale di Tolfa protagonista il fantasy di Stefano Serpente • Terzo Binario News

Domani a Tolfa, alle ore 18, al Polo Culturale Stefano Serpente presenterà il libro

IL VIAGGIO DELLA CORONA Parte I – la calamità del fuoco (Infilaindiana Edizioni). A moderare l’incontro sarà Giordano Iacomelli.

“Il Viaggio della Corona è un avventuroso e coinvolgente fantasy che vi terrà con il fiato sospeso dall’inizio alla fine- si legge nel risvolto di copertina -. Il romanzo ruota intorno a un testo perduto, il Libro degli Avi, e al Viaggio della Corona ossia una selezione necessaria per designare il futuro re del continente. Selene e il cavaliere Ban, i protagonisti, durante il loro percorso si imbatteranno tra gli altri in elfi misteriosi e nei Teriamorfi ovvero esseri simili ad umani ma con tratti animaleschi. Se ciò non bastasse l’elemento magico, con la sua imprevedibilità, contrassegna l’intero corso della narrazione. Non ci resta, dunque, che augurarvi una buona lettura!”.

Stefano Serpente è nato e cresciuto fra Tolfa e Civitavecchia, qui si è diplomato al Liceo Scientifico Tecnologico Guglielmo Marconi di Civitavecchia, poi si è laureato in Matematica nel 2017 all’Università degli Studi Roma 3, conseguendo anche la laurea magistrale nel 2019 e il dottorato di ricerca nel 2023.

Nel tempo libero si occupa di educazione come volontario dell’A.G.E.S.C.I. E appassionato di serie TV, film, fumetti e cartoni animati, prevalentemente orientali. Con infilaindiana Edizioni pubblica il suo romanzo d’esordio.