Tolfa in fermento per il XIV Drappo dei Comuni: si comincia domani sera con la Cena di Gala in piazza • Terzo Binario News

Giovedì la processione, venerdì il concorso delle Miss e domenica scendono in pista i cavalli e i fantini. Otto i paesi in gara

di Cristiana Vallarino

A Tolfa c’è ancora grande fermento, dopo la prima parte dei festeggiamenti in onore del Patrono Sant’Egidio che ha visto la piazza Vittorio Veneto ospitare tre spettacoli musicali e, domenica sera, la tradizionale tombola seguita ai fuochi d’artificio. Da domani, infatti, inizia il programma relativo al XIV Drappo dei Comuni.

Tutta la macchina organizzativa è al lavoro, con un costante occhio al meteo che potrebbe creare qualche problema agli eventi in calendario.

Domani il primo appuntamento è con la Cena di gala a cura dei ristoratori di Tolfa: piazza Vittorio Veneto (in foto, l’edizione 2022) si trasformerà in un enorme ristorante all’aperto dove si mangeranno piatti tipici locali (ore 20 menù € 25, 10 bambini, info e prenotazioni: 329.3771081 328.7218009). Ma non sarà soltanto un momento dedicato al buon cibo e al buon bere: durante la serata ci sarà lo spettacolo equestre dell’ospite d’onore Loretta Minellini, virtuosa cavallerizza che è stata protagonista fra l’altro alla Fiera Cavalli di Verona.

Nonchè la presentazione della gara del Drappo dei Comuni che si corre domenica 3 settembre, col sorteggio per gli abbinamenti tra cavalli e i comuni partecipanti.

La gara col fantino, che si svolge lungo il Viale d’Italia trasformato in una pista in terra, ha da sempre per Tolfa un’importanza particolare. Una tradizione attesa da tutti i tolfetani e pure da migliaia di turisti ed appassionati, che trascorrono l’intera durata della corsa a guardare sfrecciare i cavalli che si sfidano, in batterie da due, fino all’ultimo metro, in una spettacolare prova di velocità. La mattina della domenica si tiene il V Drappo dei Comuni, corsa dei cavalli con presa degli anelli. Poi c’è la sfialata dei sindaci e infine alle 16 la corsa in onore di Sant’Egidio.

Quest’anno i Comuni del comprensorio che partecipano sono 8: Allumiere, Canale Monterano, Ladispoli, Manziana, Oriolo Romano, Santa Marinella, Tarquinia e Tolfa.

La giornata dedciata alla corsa è preceduta, il giovedì 31 agosto, dalla solenne processione con l’innalzamento dei globi aerostatici e il primo settembre dalla serata dedicata all’elezione di Miss Drappo 2023, concorso di bellezza, eleganza e portamento realizzato in collaborazione con la Fidapa locale. Le ragazze in rappresentanza di ciascun comune in gara sfileranno – indossando abiti dell’atelier Valore Spose di Civitavecchia – davanti a una giuria di esperti e a quella popolare scelta tra il pubblico dell’anfiteatro della villa Comunale. Attorno alle loro uscite, un vero e proprio spettacolo di danza e canzoni, presentato da Anna Maria Fedeli.