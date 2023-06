Libri, al teatro Fondazione Cariciv a Civitavecchia si discute di "Nessi e connessi" • Terzo Binario News

Giovedi 15 alle ore 17.30 nel Teatro della Fondazione Cariciv a piazza Verdi presenteremo il libro NESSI E CONNESSI di Annalisa Corrado e Rossella Muroni.

Il libro affronta i temi della crisi e della transizione ecologica e costituisce una riflessione stimolante soprattutto in una città come Civitavecchia che da decenni ha al centro della sua attenzione i problemi energetici e ambientali.

Una ottima occasione per riflettere insieme anche sul nostro futuro.

L’iniziativa ha la firma delle associazioni Spazioliberoblog e Laudato si’ rappresentate da Fabrizio Barbaranelli e Mario Agostinelli.

