Stanotte intorno alle 2 intervento dei Vigili del Fuoco di Civitavecchia per spegnere l’incendio generato da un’auto in sosta in via Annovazzi, nei pressi del muro perimetrale del cortile dei Salesiani.

Interessata un’altra vettura, non ci sono stati feriti né altri danni.

Sul posto anche la Polizia.