Libri a Tolfa, domenica l'attrice e scrittrice Elda Alvigini presenta "Inutilmentefiga" • Terzo Binario News

L’appuntamento, aperto a tutti, è alle ore 17 al Polo culturale

Un appuntamento da non perdere quello proposto dal gruppo di lettura “InChiostro” della Biblioteca comuale di Tolfa: domenica alle 17, infatti, le antiche sale del convento degli Agostiniani oggi Polo Culturale, ospitano la presentazione del libro “Inutilmentefiga”, pubblicato da Santelli Editore.

Protagonista dell’incontro l’autrice Elda Alvigini, conosciuta al pubblico televisivo come la Stefania de “I Cesaroni”, serie dove è approdata dopo un percorso universitario di tutto rispetto (laurea in Storia e Critica del Cinema con una tesi su Antonioni) e portando avanti una carriera nel teatro e nel cinema.

Il suo primo libro è un racconto, a tratti malinconico ma soprattutto ironico, che ripercorre, tra realtà e finzione, la vita dell’autrice. Nato oltre un decennio fa come spettacolo teatrale di successo, è diventato – arricchito e attualizzato – un originale memoriale su pagina.

Si parte dal 28 maggio 2021, agli sgoccioli della pandemia, con Elda, non più ragazzina ma donna adulta, che fa il bilancio della sua vita, proprio nel giorno della prima dose del l’atteso vaccino anti-Covid. Coincidenze, sgambetti del destino, la fanno viaggiare all’indietro, in maniera disordinata, passando dalla primissima infanzia nel giardino della scuola Montessori dove l’hanno iscritta i suoi due giovani, belli e comunisti genitori, alle vacanze nella sua amata Sicilia o al suo Erasmus a Parigi, senza dimenticvre l’operazione d’urgenza per l’appendicite. Quanto è vero, quanto è immaginato, quanto è sperato? Al lettore il compito di deciderlo.. Di sicuro si tratta di 213 pagine che si leggono tutte d’un fiato, come se si stesse ascoltando il racconto dalla voce della protagonista. Cosa del resto avvenuta sui palchi dove Elda Alvigini ha portato in giro il monologo, scritto insieme a Natascia De Vita, di cui è stata anche regista e che el 2013 è stato campione d’incassi al’Piccolo Eliseo patroni Griffi di Roma.

L’incontro è aperto a tutti, in particolare ai componenti dei vari gruppi di lettura del territorio. Lo modera Sergio Ceccarelli che coordinerà le domande di quanti, del gdl “InChiostro”, hanno già letto il libro. E di chiunque voglia conoscere di più sulla poliedrica autrice.

Cri.Val.