Dmo Etruskey, al Bit di Milano i sindaci di Allumiere e Tolfa • Terzo Binario News

Nei giorni scorsi il Sindaco di Allumiere Luigi Landi e la Sindaca di Tolfa Stefania Bentivoglio hanno partecipato a due panel organizzati dalla Dmo Etruskey alla Bit di Milano. Nel primo panel si è parlato della candidatura di Tarquinia insieme agli altri undici comuni dell’Etruria Meridionale a ‘Città della cultura italiana nel 2028’.

I due Sindaci hanno rappresentato l’importanza del territorio dei Monti della Tolfa con le sue peculiarità quali le Cave, le Miniere, la Faggeta, la Rocca dei Frangipane, i Conventi e gli altri siti di interesse storico archeologico, oltre alle tante attività culturali e legate alle tradizioni e alla propria identità presenti nei due comuni.

Nel secondo panel si è invece affrontato il tema dei borghi e della loro capacità di attrare turisti e di forme esperenziali di interesse quali l’accademia della Catana e il Cammino dei Minatori. Insieme a loro erano presenti il Sindaco di Tarquinia Francesco Sposetti, l’Assessore di Blera Daniele Ridolfi, la destination manager Federica Scala e la giornalista Lorenza Fruci.