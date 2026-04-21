Libri a Tarquinia, in biblioteca venerdì si presenta il saggio "Chi ha paura delle donne" • Terzo Binario News

Venerdì 24 aprile alle ore 17, presso la Biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli” di Tarquinia, si terrà un incontro promosso dal Collettivo Viola. Si tratta di una aggregazione spontanea di donne impegnate nel proporre una prospettiva femminile sulle questioni, i problemi e le opportunità della città di Tarquinia. Durante l’evento, verrà presentato l’ultimo libro “Chi ha paura delle donne” di Cecilia D’Elia, femminista, senatrice e vicepresidente della Commissione bicamerale sul femminicidio.

Il saggio offre una riflessione attuale sul patriarcato, aiutando a ragionare sulla trasformazione

delle vite e delle idee delle donne, e incoraggia ad affrontare e superare la paura della parità di

genere.

Il volume affronta il tema del cambiamento del ruolo femminile nella società contemporanea,

evidenziando come questo fenomeno abbia generato una crisi di identità maschile. L’autrice

analizza il percorso del femminismo e il suo impatto sulla ridefinizione della società,

sottolineando come l’emancipazione delle donne venga percepita da alcuni uomini come una

minaccia.

L’evento è realizzato con il patrocinio del Comune di Tarquinia, il contributo di Unicoop Etruria

e la collaborazione della Libreria Caffè “La Vita Nova”.

La presentazione sarà condotta da Laura Imbimbo, aderente al Collettivo Viola, e comprenderà uno spazio dedicato alla discussione e al dibattito con il pubblico.

Durante l’incontro verrà presentato e distribuito il “Manifesto” dei principi fondamentali che

sono alla base dell’attività del Collettivo Viola.

L’evento sarà trasmesso in diretta Facebook sulla pagina della Biblioteca comunale:

https://www.facebook.com/bibliotecacomunale.tarquinia/?locale=it_IT