Droga fra Santa Marinella e Tarquinia, altre tre arresti della Finanza • Terzo Binario News

Dalle prime luci dell’alba, i finanzieri della Compagnia della Guardia di Finanza di Tarquinia stanno eseguendo nei comuni di Tarquinia (VT) e Santa Marinella (RM), altre 3 misure cautelari personali disposte dalla Procura della Repubblica di Civitavecchia, nei confronti di altrettanti soggetti indagati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, che si aggiungono alle 9 misure di custodia cautelare già eseguite nei giorni precedenti.

Le odierne attività giungono all’esito dell’interrogatorio preventivo effettuato dal GIP del Tribunale di Civitavecchia, il quale ha ritenuto che la condotta realizzata dalle 3 indagate dovesse essere oggetto di un costante monitoraggio, in attesa dello svolgimento del processo.

Per tale motivo, sono state disposte le seguenti misure restrittive: per una sono stati ordinati gli arresti domiciliari con l’uso del braccialetto elettronico con il fine di monitorare la sua permanenza nell’abitazione ed evitare che reiteri la condotta illecita; per una veniva disposto l’obbligo di presentazione quotidiano presso gli uffici di polizia competenti e per l’ultima l’obbligo di dimora nel proprio comune di domicilio, tutto al fine di garantire la permanenza nel territorio in attesa del processo.

Si evidenzia che tutti i provvedimenti emessi in questa fase, sono stati adottati sulla base delle risultanze investigative, per come finora emerse nel corso delle indagini, quindi, il presente comunicato viene diramato facendo presente che, in attesa di giudizio definitivo, sussiste la presunzione di non colpevolezza nei confronti dei soggetti indagati.