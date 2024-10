Libri, a Civitavecchia "Book Faces" presenta "Opposizione" di Luca Telese • Terzo Binario News

Venerdì alle 18 alla Sala Gurrado della Fondazione Cariciv ci sarà l’autore del volume sull’ultima battaglia di Enrico Berlinguer

Venerdì 25 ottobre alle ore 18 alla sala Gurrado della Fondazione Cariciv, Book Faces ospiterà uno scrittore di grande prestigio: Luca Telese con “Opposizione, l’ultima battaglia di Enrico Berlinguer”.

L’evento, organizzato dall’associazione culturale con il patrocinio del Comune di Civitavecchia, sarà moderato dai giornalisti Cristiana Vallarino e Giuseppe Baccarelli, quest’ultimo socio di Book Faces.

Il libro è il secondo dell’autore sulla figura storica, umana e politica di Enrico Berlinguer, segretario dal 1972 del PCI, ideatore della strategia politica del “compromesso storico”, che aveva l’obiettivo di rafforzare la sinistra italiana mettendo in collaborazione comunisti, socialisti, cattolici e democratici per creare un movimento coeso e allineare i partiti della sinistra italiana a quelli Europei nel segno di un’ideologia eurocomunista che prese le distanze progressivamente dall’Unione Sovietica.

In particolare Telese in quest’opera ha voluto dare ampio respiro agli ultimi anni di attività politica di Berlinguer, quando il PCI era all’opposizione. L’autore propone ai lettori una riflessione storica e politica per osservare gli attuali fatti e atteggiamenti di una classe politica che, indipendentemente dal colore politico, potrebbe aver perso l’eleganza e la coerenza dei politici del passato.

Ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti.