Addio a Fabrizio Delogu, ex presidente della Pro Loco Civitavecchia • Terzo Binario News

Aveva 66 anni ed era malato da tempo, il cordoglio dell’associazione che ha guidato; funerali martedì alle 10,30 in Cattedrale

Civitavecchia dice addio a Fabrizio Delogu, ex presidente della Pro Loco Civitavecchia e personaggio molto conosciuto per l’attività artistica e non solo.

Infatti fu l’ideatore di svariate iniziative in città, su tutti l’Assalto Saraceno.

È scomparso a 66 anni dopo una lunga malattia e le esequie si terranno martedì alle 10.30 in Cattedrale.

“La Presidente e il Consiglio Direttivo della Pro Loco cittadina esprimono sincero cordoglio

per la scomparsa dell’ex Presidente Fabrizio Delogu, ricordandone l’operato”.

la Presidente Maria Cristina Ciaffi