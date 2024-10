Baloo, Perla, Carmelo e Jack: quante storie tristi che si meritano tutte un lieto fine • Terzo Binario News

BALOO, tenero beagle, nato 1.12.2012, BALOO è di taglia medio/piccola buono ed affettuoso, Adatto a persone con esperienza che possano adottarlo dopo una conoscenza che rispettino il suo carattere .

BALOO E’ ADOTTABILE ANCHE A DISTANZA

Venite a prenderlo, previo appuntamento, presso il rifugio della

Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano

Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi)

tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297

rifugio@legadelcanemi.it www.legadelcanemi.it

siamo in FB e twitter @LNDC_MI INSTAGRAM

aperto tutti i giorni, tutto l’anno

dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00

Perla 5 mesi è stata tolta da maltrattamento e non merita altro che una vera famiglia.

Aspetta da un pò qualcuno che si innamori del suo sguardo e la porti via da questo boxe.

È super dolce e affettuosa. Incrocio di beagle e bassotto. Va d accordo con tutti cani, gatti, bambini e soprattutto PERSONE DOPO AVER TRASCORSO DEL TEMPO ANCHE CON UNA CATENA.

PERLA HA SOLAMENTE 5 MESI. -taglia media (bassa e lunga) -5 mesi provincia di Frosinone

con staffetta arriva in tutto il centro nord Info whats app: 393 2612097 (NO TELEFONATE)

Pensavamo che la giornata fosse finita… quando abbiamo trovato lui.. Lo abbiamo chiamato *Carmelo* … solo ,nel nulla…. Un cucciolo di soli 60 giorni.. Poco piu’ avanti due femmine prossime al parto, che metteranno al mondo MINIMO 15/20 cuccioli…. *NON E’ POSSIBILE ANDARE AVANTI COSI’*… Situazione insostenibile !!!!

Per evitare tutto questo scempio, il modo ci sarebbe… *STERILIZZATE*..!!!! Alle istituzioni non interessa e sappiamo i motivi.. Ma noi lo potremmo fare.. I proprietari dei cani *DEVONO STERILIZZARE* !!!!

Carmelo è frutto della ignoranza cronica di certi individui.. un anima innocente.. Adesso è al sicuro.. E’ stupendo, meraviglioso .. Da grande sarà una taglia media.. sui 25 chili.. Chiediamo a tutti voi , di condividere il suo appello .. Si trova in Provincia di Palermo..

Abbiamo già messo antiparassitari (era pieno di pulci), lo sverminiamo e faremo i primi vaccini… Vi prego , di aiutarci ..*TROVIAMO UNA CASETTA A CARMELO* GRAZIE A TUTTI …..

I CONTATTI PER CARMELO SONO:

Anna Segreto 320 8406998 annabaumiao@gmail.com

CINZIA MANZONI 333 2 999 555 cinzia@cinziacarisma.it





Vorrei raccontarvi la storia di Jack , un bel pelosone di 6 anni, tutti passati in rifugio, senza possibilità di trovare una famiglia tutta per sé.

Nel 2018 venne rinvenuta una cucciolata abbandonata senza la loro mamma, 4 cuccioli abbandonati dentro un rovo di una zona di periferia della nostra orribile cittadina! Tre di loro andarono subito in adozione. Jack a 6 mesi è partito per un rifugio di Roma con tante belle promesse di ricevere visibilità e possibili adozioni. L’abbiamo lasciato partire con la sofferenza di una mamma che lascia il proprio figlio, sperando per lui in un futuro migliore.

Invece il rifugio dopo poco tempo venne fatto chiudere dall’asp e messo sotto sequestro per le condizioni di abbandono e maltrattamenti in cui i cani venivano tenuti.

Jack è tornato in Calabria, come un bimbo deluso da false promesse, lo abbiamo preso di nuovo con noi con tutto l’amore che avevamo nel nostro cuore ed è con noi da allora. Perdonaci Jack per averti illuso, ma non preoccuparti perchè noi non ci arrendiamo, troveremo per te la famiglia e la pace che meriti. Nel frattempo però Jack mangia, e mica poco , poi ci sono i vaccini, gli antiparassitari e tutto ciò di cui Jack e tutti gli altri pelosetti necessitano. Per questo chiediamo il vostro aiuto per Jack…e per tutti gli altri! Grazie

PER INFO : Giovanna Guarriello sta organizzando questa raccolta fondi in favore di Sulle orme di Bianca