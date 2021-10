Lettera aperta del renziano Longarini per Civitavecchia - Terzo Binario News

“Quando i venti di crisi negli assetti politico-istituzionali spirano

forte, le strade di tali crisi portano a soluzioni che possono essere

dannose o drammatiche per la città, con la possibilità di imboccare

strade diverse, non esclusa l’eventualità di uno scioglimento del

Consiglio comunale.

Mi trovo a riflettere sul perché nella nostra città c’è una grande

instabilità politica, che sfocia spesso, troppo spesso, in scioglimenti

anticipati dei consigli, che non arrivano alla scadenza naturale.

Le cause sono molte: un personale politico spesso improvvisato, il

prevalere di interessi di parte su quelli generali, una mancanza di

capacità e di visione programmatica che sappia immaginare e programmare

la città futura, la costruzione di coalizioni fatte solo per vincere,

con al proprio interno tutto e il contrario di tutto, ma che, pur

vincendo elettoralmente, alla prova del governo falliscono miseramente.

In particolare mi sono soffermato a riflettere su una caratteristica

specifica della nostra città: la presenza di due istituzioni

fondamentali, l’Autorità portuale e l’istituzione Comune.

Questa peculiarità è una ricchezza, purché le due istituzioni, nei loro

ambiti di competenza, non entrino in conflitto e tentino di prevalere

l’una sull’altra, come troppo spesso è successo.

Nel recente passato chi usciva dall’Autorità portuale tentava la scalata

al Comune e viceversa. Questo ha condizionato pesantemente la dialettica

tra le forze politiche cittadine, ha influenzato in modo determinante la

formazione di maggioranze, consentendo la migrazione di forze da una

parte all’altra, favorendo e accentuando il trasformismo, ha influito in

maniera distorta nella vita interna dei partiti.

Questo alterato rapporto tra le due istituzioni ha rallentato e

indebolito il processo di sviluppo e modernizzazione del nostro porto,

risorsa fondamentale non solo della nostra città.

Da alcuni mesi all’Autorità portuale si è insediata una nuova

presidenza. Dai primi passi che il presidente dell’Autorità portuale sta

muovendo si sta caratterizzando come persona ragionevole, dinamica e

competente.

Io credo che sia giunto il momento di voltare pagina nei rapporti tra

l’ente Porto e il Comune di Civitavecchia, riportandoli nell’ambito di

un rapporto istituzionale corretto, nel rispetto dei propri ambiti

amministrativi, che la legge assegna loro. Ciò sarebbe fondamentale per

il rilancio del porto e della città.

Il presidente Musolino può aiutare a raggiungere questo obiettivo

nell’interesse superiore della città e del porto.

Alle forze vive cittadine, alla società civile all’associazionismo, alle

categorie spetta il ruolo di ritrovare sé stesse, aprire un confronto

sulle idee e sui programmi, ripristinare il metodo della selezione della

classe dirigente, basandolo sulle competenze, sulla capacità,

sull’impegno, sulla preparazione e cultura politica, e non solo sulla

ricerca spasmodica “di voti”.

Le forze politiche cittadine abbiano la capacità di riacquistare la

centralità e il ruolo di mediazione degli interessi, smettendo di

ricercare facili e strumentali scorciatoie che non portano da nessuna

parte. Si impegnino al confronto delle idee e dei programmi in una

normale e democratica competizione nel rispetto reciproco”.

ITALIA VIVA CIVITAVECCHIA Clemente LONGARINI