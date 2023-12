Leone Kimba, i rappresentanti Lav a Palazzo Falcone • Terzo Binario News

Martedì scorso incontro tra il sindaco di Ladispoli Alessandro Grando

Si è tenuto martedì scorso un incontro tra il Sindaco di Ladispoli Alessandro Grando ed i rappresentanti della LAV, Lega Anti Vivisezione di Roma.

“È stata un’occasione per fare il punto della situazione e per valutare i provvedimenti da mettere in campo per implementare le azioni volte alla tutela degli animali.

Insieme alla responsabile della LAV Roma Anna Cavalli ed alla responsabile dell’area animali esotici Eleonora Panella, che ringrazio per la disponibilità -ha commentato il Sindaco- stiamo studiando un aggiornamento dei regolamenti comunali relativi al possesso e la tutela degli animali e agli spettacoli viaggianti.

A nome dell’Amministrazione comunale – ha concluso il Sindaco- ho confermato il nostro impegno a collaborare con la LAV e con tutte le realtà associative del settore, che da anni si impegnano sul nostro territorio per la salvaguardia di tutte le specie animali”.