Le strade del Casaletto Rosso, approdano nel Consiglio di Civitavecchia • Terzo Binario News

Grossi (Fi): “Metterle in sicurezza prima che qualcuno si faccia male”

“Bisogna mettere in sicurezza le strade del Casaletto Rosso prima che qualcuno si faccia male”. Con queste parole il consigliere comunale di Forza Italia, Luca Grossi, è intervenuto in Consiglio comunale sollevando nuovamente il tema delle condizioni di degrado e pericolosità del quartiere.

Nel corso della seduta, il consigliere ha chiesto chiarimenti all’assessore ai Lavori Pubblici, Patrizio Scilipoti, evidenziando la necessità di interventi urgenti per garantire la sicurezza della viabilità interna.

Interventi annunciati dall’assessorato

L’assessore Scilipoti ha assicurato che nei prossimi giorni verranno avviate attività di manutenzione ordinaria delle strade, con particolare attenzione alla chiusura delle buche e al ripristino delle condizioni minime di sicurezza.

È stato inoltre riferito che l’amministrazione sta attivando contatti con Acea per verificare le tempistiche degli interventi di competenza della società, soprattutto in relazione a possibili lavori sui sottoservizi che interessano l’area.

Il nodo delle strade private a uso pubblico

Nel dibattito è emersa anche la questione delle strade interessate da un possibile passaggio da regime privato a pubblico. Una prospettiva che, secondo quanto discusso in aula, potrebbe incidere sulla programmazione dei lavori di asfaltatura definitiva.

Tuttavia, tale scelta ha sollevato perplessità, in particolare rispetto ai tempi necessari per la formalizzazione del passaggio e al rischio di ulteriori ritardi negli interventi.

Le richieste della minoranza

Dal gruppo di opposizione è arrivato un appello chiaro: procedere senza indugi almeno con le manutenzioni urgenti, a partire dalla chiusura delle buche più pericolose.

“Attendiamo con ansia almeno la manutenzione e la chiusura delle buche per salvaguardare l’incolumità dei cittadini. Ringrazio i cittadini e la collega Jenny Crisostomi per aver sollevato e segnalato la situazione”, è la posizione espressa in aula.