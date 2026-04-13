La giornata del mare celebrata dalla Direzione Marittima del Lazio con diversi eventi • Terzo Binario News

La giornata del mare si conferma un importante appuntamento per avvicinare le nuove generazioni alla cultura marittima ed alle molteplici sfaccettature della risorsa mare: habitat da proteggere, opportunità professionale e capitale economico.

Un evento che ogni anno unisce istituzioni, giovani, associazioni ed imprese. Ed è proprio in quest’ottica che la giornata del mare si è celebrata all’interno della Direzione Marittima del Lazio durante i numerosi eventi organizzati negli scorsi giorni.

A Civitavecchia, le celebrazioni si sono aperte presso il Forte Michelangelo, dove istituzioni e cluster marittimo si sono riuniti, su invito del Direttore Marittimo del Lazio, per discutere sul nuovo assetto del Porto di Civitavecchia ed illustrare i nuovi scenari infrastrutturali del più grande scalo crocieristico nazionale.

Il mare come diritto marittimo e tutela della biodiversità, è stato invece il focus del Convegno organizzato dall’A.I.G.A. (Associazione Italiana Giovani Avvocati) nell’ambito della Giornata del Mare e che ha visto tra i relatori proprio il Comandante della Capitaneria di Porto, il Capitano di Vascello Cosimo Nicastro e l’Assessore alle Politiche del Mare della Regione Lazio Pasquale Ciacciarelli, il Direttore Generale tutela della biodiversità e del mare del Ministero dell’Ambiente Contrammiraglio Francesco Tomas, oltre al Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale Raffaele Latrofa ed al Contrammiraglio Edoardo Balestra, in rappresentanza del Comando Generale.

I bambini hanno poi potuto cimentarsi in una Caccia al tesoro a tema mare “Alla scoperta dei tesori di Centumcelle” proprio all’interno del Forte Michelangelo, con la collaborazione della locale Pro Loco, guidati dai militari della Capitaneria di Porto.

Per i più grandi, giovani frequentatori dell’ITS Academy Caboto di Civitavecchia, la giornata del mare è coincisa con l’inaugurazione della nuova aula multimediale e la consegna dei diplomi al termine del periodo di studi che segna il loro ingresso verso il mondo marittimo.

A Fiumicino, presso la sede della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera, oltre 150 studenti a partire dai 6 anni hanno potuto visitare la Sala Operativa e salire a bordo dei Mezzi Nautici in dotazione alla scoperta delle principali regole per la sicurezza in mare.

A Torvaianica e Sabaudia, sono stati gli stessi militari dei rispettivi Uffici Locali Marittimi a portare la cultura del mare, intesa come tutela dell’ambiente marino e costiero, all’interno dei locali Istituti Comprensivi ed incontrare gli oltre 160 alunni frequentatori.

A Nettuno, presso la Sala Consiliare del Comune, nel corso della Conferenza di Orientamento per studenti delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado “Il mare come sport” è stato declinato come opportunità di studio e lavoro, portando quale esempio il lavoro quotidiano degli uomini e delle donne della Guardia Costiera. I professionisti del mare che gli studenti di ogni ordine e grado hanno potuto conoscere presso lo stand allestito nel porto di Nettuno dal quale, a bordo di una motovedetta, un gruppo di bambini affetti da autismo ha potuto vivere l’esperienza di intraprendere il mare, nell’ambito dell’evento “Un mare di sorrisi”.

Come è avvenuto ad Ostia, nell’ambito del Convegno “Nautica: tempo libero, sport e opportunità professionali”, davanti a centinaia di studenti provenienti dagli istituti scolastici della Capitale, dove gli sbocchi occupazionali offerti dal mare si sono intrecciati con le regole ambientali e la sicurezza.

Per concludere a Gaeta, dove si è svolto l’evento promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, che ha coinvolto gli istituti scolastici e la cittadinanza con una serie di attività dimostrative e di sensibilizzazione quali un’esercitazione di soccorso in mare tra motovedette e moto d’acqua e la possibilità di visitare Nave Dattilo della Guardia Costiera.

Ma la giornata del mare non si conclude con le celebrazioni dell’11 Aprile, a Terracina nei prossimi giorni, d’intesa con il locale gruppo A.N.M.I. (Associazione Nazionale Marinai d’Italia), si parlerà ancora di ambiente, sport e soccorso con le simulazioni di intervento da parte della Guardia Costiera aiutati dalle unità cinofile della S.I.C.S. (Scuola Italiana Cani di Salvataggio) nell’ambito dell’Open Day a favore degli istituti scolastici locali.