Le "Sere d'Estate" di Santa Marinella sono un successo • Terzo Binario News

Una serata magica e indimenticabile quella che si è svolta ieri sera al Parco Saffi di Santa Marinella. Il merito va al talento della Orchestra delle Cento Città che si è esibita ed ha eseguito magistralmente alcune tra le più famose e amate colonne sonore dei film capolavoro e premi Oscar degli ultimi 50 anni interpretando un repertorio di brani molto conosciuti.

Lo spettacolo è stato reso ancor più avvincente dagli allestimenti scenici con un maxi schermo che proiettava in contemporanea spezzoni e immagini più rappresentativi di capolavori della cinematografia italiana e internazionale, da Un Pugno di Dollari a E,T “Il successo ottenuto ci ripaga di tutti i nostri sforzi – il commento dell’ assessore alla cultura Gino Vinaccia che ha promosso e curato la rassegna – e soprattutto premia un lavoro di squadra CHE ci ha visto impegnati nell’ proporre una manifestazione che coniuga musica arte spattc9olo e divertimento e che soprattutto è stato in gradi di offrire spettacoli sempre di alto livello artistico. Il fatto poi che il pubblico abbia apprezzato questa nostra scelta non solo ci gratifica ma ci incentiva a seguitare a lavorare sempre con maggiore entusiasmo in questa direzione Abbiamo dimostrato credo che seppur con grandi sforzi è possibile offrire a tutti residenti e turisti spettacoli di qualità. Questa era la nostra sfida e speriamo che anche i prossimi appuntamenti della rassegna Sere d’estate seguitino ad essere cosi apprezzati dal pubblico. Solo a quel punto potremo davvero dire di aver vinto la nostra scommessa”.

L’assessore alla cultura Gino Vinaccia ha poi voluto ringraziare per l’impegno profuso tutti gli uffici che hanno collaborato alla riuscita del concerto in particolare la vice sindaca Roberta Gaetani presente sul palco Un sentito ringraziamento va ovviamente al sindaco Tidei che ha creduto e supportato questa iniziativa . Sempre venerdì sera infatti anche nella zona di Caccia e Riserva è stato dato spazio ai giovani con i concerti dei Kyber e de I Manifesto. Tantissimi i ragazzi hanno ascoltato e ballato al ritmo del Dj set di Garbex. L’ evento, era stato curato dal delegato alle Politiche Giovanili Jacopo Ceccarelli e dall’associazione Mad Music

“Siamo molto soddisfatti per il successo che stanno ottenendo gli eventi promossi da questa amministrazione- ha confermato il sindaco Tidei – Siamo riusciti, ad offrire momenti di svago e divertimento, il tutto sempre ad ingresso gratuito Stiamo già lavorando alla programmazione di eventi che possano accompagnare i gli abitanti nel corso dell’intero con il solo obiettivo di rendere Santa Marinella una cittadina sempre più vivace anche da punto di vista culturale”.