Allumiere, "Femminile, Plurale" prepara una finalissima del tutto "Anarkikka" • Terzo Binario News

Serata finale con il botto, mercoledì 26, che vedrà come ospite d’onore l’Anarkikka Stefania Spanò

Il team di “Femminile, Plurale” è pronto per il gran finale. Ospite della serata di premiazione della V edizione del Premio Letterario, che si terrà ad Allumiere il 26 agosto 2023, è Stefania Spanò, in arte “Anarkikka”, illustrAutrice, vignettista, attivista femminista, esperta di comunicazione.

“Abbiamo scelto “Anarkikka – spiegano le organizzatrici del Premio- perchè è una artista a tutto tondo, che realizza campagne sociali e progetti illustrati che raccontano di diritti negati e sofferenze umane e fotografa con ironia il disagio, ponendo l’accento in particolare sulle problematiche femminili”.

Anarkikka pubblica le sue vignette sul blog de l’Espresso.it e tutti suoi lavori sulle sue pagine social Facebook e Instagram.

Le sue tavole sono esposte in mostre itineranti presso Comuni, Regioni, scuole, associazioni, Centri antiviolenza: È nata donna (2011), sulle discriminazioni sulle donne, Violenza assistita (2015), sui bambini che assistono alla violenza, Non chiamatelo raptus (2016), la mostra delle sue vignette contro

la violenza sulle donne e il linguaggio dei media, aggiornata ogni anno.

Dal 2012 porta avanti decine di collaborazioni con Enti, Associazioni, CPO e Centri AntiViolenza, come CGIL e ANPI.

Nel 2021 pubblica, per People Editore, “Smettetela di farci la festa. Di discriminazioni in genere”, il suo primo libro per immagini e testi, di cui cura i testi e l’intera realizzazione grafico/illustrata. L’anno successivo, in occasione dell’8 marzo, “Smettetela di farci la festa” diventa una mostra di illustrazioni.

Nello stesso 2021 per Einaudi realizza la copertina e le illustrazioni del libro “Stai zitta” di Michela Murgia.

Nel 2022 l’Ass. Differenza Donna le riconosce l’Award 2022 per mettere il proprio talento al servizio del femminismo e della libertà delle donne.

Nel 2023 inizia la sua collaborazione con il quotidiano La Svolta.

“Siamo convinti che la cultura si esprima anche nella capacità di esplorare e apprezzare forme artistiche diverse, facendole interagire e comunicare tra loro nella comune ricerca di senso e di bellezza, quest’anno abbiamo pensato di ospitare nel corso della serata di premiaazione Anarkikks, al secolo Stefania Spanò” dichiara il gruppo di “Femminile, plurale”, “quindi, dopo aver avuto con noi autrici e cantautrici, ecco dunque un’illustrAutrice… e non solo”.