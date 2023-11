Le Ardite Civitavecchia: "Saremo all'iniziativa del Pincio del 24 novembre" • Terzo Binario News

“Arriviamo a questa giornata del 25 novembre con l’orrore nel cuore per la scomparsa di Giulia.

Ma anche con la rabbia e con parole nuove. Parole nuove che stanno diventando di tutti e tutte. Finalmente si accetta la tossicità maschile come problematica universale da indagare. Non più la narrazione del raptus, della follia, del “troppo amore”.

La sollevazione contro titoli di giornale e foto di fidanzati innamorati è stata pressoché unanime. Non avremmo voluto certo arrivarci a discapito di altre vite perdute. Di corpi di donna gettati, deturpati, come giocattoli rotti, rinchiusi in gabbie, muri, buttati in fiumi, laghi, dirupi.

Dopo centinaia di colpi, di calci, di coltellate. Non ci interessa solo la repressione più dura. Non ci interessa solo il compito che può avere la scuola. Noi vogliamo tutto. Una rivoluzione culturale globale, che diventi problema di tutti e tutte. Di tutto il sistema.

Anche per questo abbiamo deciso di partecipare all’iniziativa che il Comune di Civitavecchia ha indetto per la giornata di venerdì 24 novembre. Anni luce di cultura politica ci dividono. Siamo nate in contrapposizione ad una proposta di delibera di questa giunta. Ma la chiamata istituzionale non ci lascia indifferenti. Perché è l’istituzione che deve farsi carico di ciò che non è stato fino ad ora.

Perché camminare insieme a ragazzi e ragazze che assumono una grande consapevolezza in questi giorni non potrà mai farci paura.

Ci andiamo con la forza delle nostre idee e della storia che ci ha portato fino a qui.

Ad ascoltare finalmente parole nuove. Basta con la derisione di chi pratica inclusione, anche nel linguaggio. Basta con la derisione di chi si indigna per battute da bar o da strada, abbiamo capito che la violenza passa anche da lì.

Le Ardite saranno presenti alla camminata di venerdì 24 ore 9:00 davanti al tribunale e porteranno il loro contributo al convegno che seguirà all’Aula Pucci. Il sabato alcune di noi andranno alla manifestazione, altre parteciperanno alle iniziative indetta da alcuni ragazzi e ragazze davanti al Traiano dalle 15:00 alle 18:00″.

Le Ardite Civitavecchia