"La palestra del Galilei di Santa Marinella perfettamente agibile" • Terzo Binario News

La replica della dirigente del liceo Loredana Saetta sulle dichiarazioni di Tidei e della Ferullo

“In relazione alle dichiarazioni espresse nell’articolo pubblicato venerdì, 17 novembre 2023, si rappresenta il disappunto della Dirigente e dell’intera comunità scolastica del Liceo scientifico G. Galilei di S. Marinella nel leggere la notizia secondo cui la palestra del liceo “versa in uno stato di abbandono e trascuratezza incredibili…bagni inagibili, manutenzione fatiscente e attrezzature danneggiate oltre ad una manutenzione del verde esterno praticamente inesistente”.

La dirigente scolastica del Liceo Galilei Loredana Saetta smentisce risolutamente tale affermazione e chiede da quale fonte la consigliera Ferullo abbia avuto tali segnalazioni.

Non risultano visite da parte dell’amministrazione cittadina alla palestra del Liceo, né si comprende perché prima di rivolgersi a Città metropolitana nella persona del vicesindaco Sanna, non si sia pensato di interpellare le persone che meglio di tutti potevano fornire chiarimenti in merito e cioè la sottoscritta o la referente del plesso, la Prof.ssa Di Chiara.

Nell’ottica di collaborazione tra le organizzazioni, le strutture e le funzioni, avrebbero almeno potuto concordare un sopralluogo per verificare la correttezza delle loro affermazioni.

Detto sopralluogo è stato effettuato dal personale scolastico stamattina ed ha restituito una situazione generale difforme e migliore di quella descritta alla stampa nei giorni scorsi.

Ciò che ingenera meraviglia è che solo due mesi fa si è avuto modo di accogliere il sindaco Tidei, in visita al nostro Istituto e in quell’occasione alla domanda se si rilevassero criticità la sottoscritta ha spiegato come l’Istituto fosse stato oggetto di opere di manutenzione continua in questi ultimi anni.

Lo dimostra, tra l’altro, l’intervento di ripristino del cancello secondario che è stato sostituito pochi giorni fa.

Mi sento, pertanto, in dovere di tranquillizzare l’amministrazione comunale e tutta la Città testimoniando il fatto che lo stato del complesso è costantemente oggetto di manutenzione; frequenti sono le ispezioni e gli interventi di manutenzione dei tecnici appositamente incaricati e che il giardino è sottoposto ad un piano ciclico di manutenzione da parte del personale specializzato di Città Metropolitana.

Rimaniamo comunque a disposizione dell’amministrazione comunale tutta per ogni iniziativa intendano proporre e li invitiamo a visitare i locali del Liceo Galilei di Santa Marinella per rendersi personalmente conto dell’esistenza, in questa Città, di una eccellenza nel campo della formazione delle nuove generazioni”.

Così la dirigente scolastica professoressa Loredana Saetta