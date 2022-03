Lavoro nel turismo, Porta Futuro Lazio organizza due "Job Day": il primo a Tarquinia - Terzo Binario News

Appuntamento il 5 aprile. Poi si ripeterà a Terracina il 12

Porta Futuro Lazio, con l’Assessorato al Lavoro e alla Formazione della Regione Lazio, DiSCo e i CPI dell’Agenzia Spazio Lavoro, con la partecipazione di EBTL, organizza due eventi “Job Day – Estate 2022”, che si terranno il 5 aprile a Tarquinia e il 12 aprile a Terracina.

Le due giornate sono finalizzate a favorire il contatto tra i cittadini in cerca di occupazione e le aziende operanti nel territorio della Regione, nel settore turistico/alberghiero.

Tali aziende (oltre 40, tra hotel, bar, ristoranti e stabilimenti) avranno l’occasione di informare i cittadini riguardo i processi di reclutamento in atto ed illustrare le prospettive del settore economico in cui operano per un totale di circa 130 posti di lavoro.

L’obiettivo è orientarsi al meglio nel mercato del lavoro, individuare eventuali opportunità di collaborazione relative al periodo estivo e approfondire la conoscenza delle opportunità offerte dalla Regione e dai servizi pubblici e gratuiti di Porta Futuro Lazio.

Per poter partecipare agli eventi ed avere la possibilità di svolgere dei colloqui conoscitivi, è necessario iscriversi cliccando sui tasti “Candidati ora” qui sotto, ognuno relativo alla giornata di riferimento, con offerte in continuo aggiornamento.

I candidati verranno successivamente contattati dallo staff Porta Futuro Lazio.

Per prenotarsi ecco il link: https://portafuturolazio.it/stampa-e-media/news/job-day-estate-2022-5-12-aprile.aspx