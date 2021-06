Lavori tra le stazioni di Ciampino, Frascati e Colle Mattia: come cambia la mobilità - Terzo Binario News

Continuano gli interventi di potenziamento infrastrutturale sulle linee ferroviarie del Lazio. Per garantire una migliore performance della linea, Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) effettuerà la demolizione e ricostruzione dei ponti al km 14 e al km 21 in prossimità delle stazioni di Ciampino, Frascati e Colle Mattia. Le attività vedranno quotidianamente al lavoro nei due cantieri circa 70 addetti tra tecnici di RFI e delle imprese appaltatrici, per un investimento economico complessivo di oltre 6,5 milioni di euro.

LA VIABILITÀ – I due ponti ricostruiti saranno a doppia corsia con marciapiedi da ambo i lati dotati di illuminazione e con possibilità di prosecuzione della pista ciclabile, migliorando sensibilmente la mobilità e ottimizzando i flussi di traffico generati dallo sviluppo dell’area commerciale adiacente al Comune di Ciampino e su via delle Cisternole nel Comune di Frascati.

LE MODIFICHE – Per consentire tali lavori, la circolazione ferroviaria sarà interrotta da venerdì 25 a domenica 27 giugno nella tratta Ciampino-Frascati della linea FL4 e nella tratta Ciampino-Zagarolo della linea FL6, e la mobilità sarà garantita grazie ad un servizio di bus sostitutivi che coprirà diverse tratte ed esigenze di servizio.

Tutti i dettagli sono disponibili sui canali web dell’impresa ferroviaria.