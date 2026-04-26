Tolfa deciso, Santa Marinella tenace • Terzo Binario News

Per Tolfa e Santa Marinella due buone partite di fine stagione: i collinari hanno superato 3-2 l’Olimpus allo Scoponi mentre i rossoblù hanno chiuso sullo 0-0 allo stadio Fronti contro la Falisca Cimina seconda della classe, nella terzultima giornata del girone A di Promozione.

Divertente la sfida della Pacifica con i tolfetani nelle vesti di lepre e i romani di rincorsa, costretti a inseguire.

Mister Emiliano Cafarelli mette in campo l’undici titolare e dopo che gli ospiti per due volte raggiungono il pari, la zampata finale che ha regalato successo e quarto posto solitario ai padroni di casa.

Vantaggio dopo neanche un quarto d’ora di Pasquini, con pareggio trovato da Fabio al 32′. Nella ripresa, centro del bomber Bernardini al 6′ e quando sembrava acquisito il 2-1, al 41’ la doccia fredda di Belardinelli. Rete decisiva di Nuti al terzo minuto di recupero.

Il Santa Marinella non vince ma onora il campionato visto che lo 0-0 di via delle Colonie costa alla Falisca Cimina il primo posto. Infatti l’undici di Canepina a due giornate dalla fine è a -7 dal Palidoro che ha così festeggiato la promozione in Eccellenza. Dal punto di vista dei rossoblù una gara vera, nella quale non è arrivato il gol ma finalmente si è vista una compagine all’altezza del compito che ha messo cuore e grinta, dopo diverse settimane di delusioni. «I ragazzi di Daniele Fracassa – scrivono dal sodalizio – nonostante il caldo, hanno disputato una buona gara. In via delle Colonie la partita non è stata bella, perché ha vissuto di sussulti e di qualche battibecco in campo e fuori, causato anche da scelte infelici su calci di punizioni e cartellini gialli mancati comminati da ambo le parti. Occasioni per Cerroni e Tabarini, potevamo vincerla nel finale con un tiro da fuori di Mariani. A fine gara, come giusto che fosse, Cerroni e compagni, hanno ricevuto il meritato applauso dei tifosi». In classifica il Santa Marinella è nono con 43 punti in compagnia dell’Olimpus.