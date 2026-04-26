Tolfa, Barbara Pasquini nominata fiduciario Coni • Terzo Binario News

La nomina è arrivata il 23 aprile, al Salone d’Onore di Roma

Lo scorso 23 aprile, nella prestigiosa cornice del Salone d’Onore del CONI a Roma, Barbara Pasquini ha ricevuto ufficialmente la nomina di Fiduciario CONI per i comuni di Allumiere, Tolfa, Canale Monterano e Manziana.

La giornata è stata densa di significati e di impegni di alto profilo. La mattinata si è aperta con il “Premio Città di Roma” targato OPES, un momento di celebrazione delle eccellenze sportive, mentre il pomeriggio è stato dedicato alla formazione con il progetto LIME di OPES, focalizzato sulla costruzione di eventi sportivi sostenibili.

La nomina di Barbara Pasquini rappresenta un segnale forte di vicinanza del CONI Lazio alle realtà locali. Un incarico accolto con entusiasmo e con una visione chiara: rimettere al centro il valore dello sport vissuto “sul campo”.

“È fondamentale che sul territorio sia presente la figura del fiduciario – ha dichiarato Barbara –al fine di garantire un contatto più diretto tra il CONI Lazio e le nostre realtà locali, dando allo sport l’importanza che merita. Mi piacerebbe che il CONI fosse una presenza costante nelle nostre numerose manifestazioni, per conoscere da vicino gli straordinari atleti che animano i nostri comuni in tantissime discipline diverse.”

Un traguardo, quello di Barbara, che nasce da una solida rete di stima e collaborazione, quello di Barbara, che ha voluto concludere ringraziando il Presidente del CONI Lazio, Alessandro Cochi, per la fiducia accordata nel conferirle questo ruolo di responsabilità, e David Simbolotti, amico e sostenitore da sempre presente, il cui supporto è stato fondamentale in questo percorso.

“Con questa nuova nomina – si legge tra i commenti social- i comuni di Allumiere, Tolfa, Canale Monterano e Manziana guadagnano un punto di riferimento prezioso e sono pronti a scrivere una nuova pagina di sport, inclusione e sostenibilità”.