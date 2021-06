Incidente a Prati: scontro scooter-jeep, ferito 27enne - Terzo Binario News

Incidente a Prati. L’episodio è accaduto alle 20,30 di mercoledì 23 giugno in via della Giuliana, all’altezza di via Emilio Faà di Bruno.

Per cause in corso di accertamento il sinistro ha coinvolto una Jeep Cherokee, condotta da un italiano di 55 anni e uno scooter a noleggio, Yamaha Tricity, con a bordo un ucraino di 27 anni: quest’ultimo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santo Spirito.

I rilievi sono stati affidati alla Polizia locale del Gruppo Prati: ai caschi bianchi il compito di delineare l’esatta dinamica dello scontro.

c.b.