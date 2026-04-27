Bonus Sport Lazio 2026 anche a Ladispoli • Terzo Binario News

L’Amministrazione comunale di Ladispoli informa la cittadinanza che è attivo il Bonus Sport Lazio 2026, un importante contributo economico destinato alle famiglie con figli, con l’obiettivo di incentivare la pratica sportiva e promuovere il benessere delle nuove generazioni.

La misura, promossa dalla Regione Lazio, prevede l’erogazione di un voucher fino a 500 euro per sostenere l’iscrizione e la partecipazione ad attività sportive presso associazioni, società sportive dilettantistiche, palestre e centri autorizzati.

Un’opportunità concreta per favorire l’inclusione sociale e contrastare fenomeni di sedentarietà e disagio giovanile, rendendo lo sport accessibile anche alle famiglie con redditi medio-bassi.

Possono accedere al contributo le famiglie con un ISEE non superiore a 50.000 euro.

Le domande potranno essere presentate fino al 13 maggio 2026, esclusivamente online tramite il portale Sport e Salute, al seguente link: https://bandi.sportesalute.eu/](https://bandi.sportesalute.eu/

“Il Bonus Sport rappresenta un’opportunità fondamentale per le famiglie del nostro territorio – ha dichiarato il delegato allo Sport del Comune di Ladispoli, Fabio Ciampa -. Lo sport è uno strumento educativo, di crescita e di inclusione sociale. Come Amministrazione comunale invitiamo tutte le famiglie che ne hanno i requisiti a presentare domanda, affinché sempre più ragazzi possano avvicinarsi all’attività sportiva e ai suoi valori positivi. Continueremo a diffondere e a sostenere ogni iniziativa che promuova il benessere e la partecipazione dei giovani alla vita sportiva della città”, conclude il delegato Ciampa.