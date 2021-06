Narcos serbo arrestato al porto di Civitavecchia - Terzo Binario News

Gli uomini dell’Ufficio di Polizia di Frontiera Marittima Civitavecchia, diretti dalla Dottoressa Lorenza Ripamonti, hanno catturato, allo sbarco del traghetto proveniente da Barcellona, un cittadino serbo, D. S., di anni 41, ricercato dalle autorità del suo Paese per essere membro di un’organizzazione criminale dedita al traffico e allo spaccio di stupefacenti , in particolare di eroina.

Lo straniero si era rifugiato in Spagna ed era latitante dal 2005.

L’incrocio dei nominativi delle liste passeggeri con le banche dati riguardanti anche informative dei Paesi extra-Schengen ha portato gli inquirenti ad individuarlo e ad arrestarlo al momento dello sbarco dopo una delicata operazione.

Alcuni Agenti, infatti, erano già saliti a bordo durante l’ultimo tratto di navigazione dell’imbarcazione, ma per non mettere a rischio i passeggeri da eventuali, possibili reazioni del soggetto che viaggiava in compagnia di altre due persone, hanno aspettato il momento propizio per circondare il latitante una volta sbarcato ed arrestarlo. In seguito lo straniero è stato tradotto al Carcere di Terni, mentre sono state avviate tutte le procedure di legge per la sua estradizione in Serbia.