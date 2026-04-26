Progetto Ermes a Civitavecchia, un anno di attività pr il benessere degli adolescenti • Terzo Binario News

Oltre 2.800 ragazzi intercettati e una rete educativa sempre più attiva sul territorio

A un anno dall’avvio, il progetto ERMES – dedicato alla promozione del benessere psicologico degli adolescenti – traccia un primo bilancio delle attività realizzate e dei risultati raggiunti nei territori coinvolti (Civitavecchia, Cerveteri, Ladispoli, Santa Marinella).

Il progetto è finanziato dall’Impresa Sociale Con i Bambini nell’ambito del Bando Ben-Essere, con capofila Il Ponte di Don Egidio Smacchia e la partecipazione, tra gli altri partner, della Fondazione Angelo e Mafalda Molinari ETS.

Un progetto per i ragazzi, nei luoghi dei ragazzi

ERMES nasce con l’obiettivo di intercettare i bisogni degli adolescenti e offrire loro spazi, relazioni e opportunità per crescere in modo sano, attraverso un approccio integrato che coinvolge scuole, oratori, famiglie e territorio.

Le attività si sviluppano in diversi contesti educativi e aggregativi, con particolare attenzione ai luoghi già frequentati dai giovani, come oratori e spazi comunitari, dove vengono proposte esperienze gratuite e accessibili.

Tra le principali azioni attivate:

Spazio ERMES , dedicato all’ascolto e al supporto psicologico;

, dedicato all’ascolto e al supporto psicologico; Officina ERMES , con laboratori educativi e creativi;

, con laboratori educativi e creativi; Sport Lab ERMES , attività sportive e motorie;

, attività sportive e motorie; ERMES On Stage , percorsi espressivi e teatrali;

, percorsi espressivi e teatrali; Focus Famiglie, incontri dedicati ai genitori e alla comunità educante.

I numeri del primo anno

Nel corso del primo anno di attività, ERMES ha raggiunto risultati significativi:

2.800 minori intercettati , ovvero ragazzi entrati in contatto con il progetto (in presenza e online), attraverso attività, incontri e comunicazione;

, ovvero ragazzi entrati in contatto con il progetto (in presenza e online), attraverso attività, incontri e comunicazione; 770 minori agganciati , coinvolti attivamente nelle attività progettuali, con un incremento di oltre 100 unità rispetto alle previsioni iniziali;

, coinvolti attivamente nelle attività progettuali, con un incremento di oltre 100 unità rispetto alle previsioni iniziali; 24 minori presi in carico , con percorsi personalizzati di supporto psicologico, psicoterapeutico ed educativo;

, con percorsi personalizzati di supporto psicologico, psicoterapeutico ed educativo; 737 studenti coinvolti nelle scuole, nell’ambito di azioni di contrasto alla dispersione scolastica;

Parallelamente, il progetto ha investito nella formazione e nel rafforzamento delle competenze degli adulti di riferimento:

24 operatori di progetto ,

, 46 operatori degli oratori ,

, 28 insegnanti e referenti scolastici,

che hanno partecipato a percorsi di formazione, riunioni e supervisioni.

Importante anche il coinvolgimento delle famiglie:

235 genitori coinvolti complessivamente, tra incontri, attività dedicate e percorsi specifici (di cui 9 agganciati e 1 presa in carico).

Una rete che cresce

Uno degli elementi centrali del progetto è la costruzione di una rete educativa territoriale capace di lavorare in modo sinergico sul benessere dei ragazzi.

ERMES si configura sempre più come uno spazio diffuso, capace di attivare relazioni e opportunità, mettendo al centro i bisogni reali degli adolescenti e valorizzando il ruolo di educatori, famiglie e comunità.

Uno sguardo al futuro

I risultati del primo anno confermano la necessità e l’efficacia di interventi strutturati e continuativi a favore degli adolescenti.

Nel secondo anno, il progetto proseguirà rafforzando le attività già avviate e ampliando il coinvolgimento dei giovani, con l’obiettivo di rendere ERMES sempre più riconoscibile come punto di riferimento per il benessere e la crescita delle nuove generazioni.

Per maggiori informazioni:

https://percorsiconibambini. it/ermes/

www.fondazionemolinari.com

FONDAZIONE ANGELO e MAFALDA MOLINARI ETS