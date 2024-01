Lavori sulla Braccianese Claudia, Città Metropolitana rassicura: “Movieri al posto dei semafori” • Terzo Binario News

La nota a firma della Consigliera Metropolitana delegata alla viabilità, mobilità e infrastrutture della Città Metropolitana Manuela Chioccia

“In merito ai lavori che Anas sta svolgendo, in collaborazione con la Città Metropolitana di Roma, sulla S.P. 493 Braccianese, che stanno causando dei disagi agli automobilisti, abbiamo chiesto la sostituzione dei semafori con dei movieri per alleggerire, nei limiti del possibile, le code che si creano a causa dei lavori di ripristino del manto stradale. Ringraziamo Anas per la massima disponibilità e la collaborazione dimostrata.

Non è stato possibile, inoltre, far svolgere questi lavori, come da noi inizialmente richiesto, in orario notturno a causa delle basse temperature che si stanno registrando in questi giorni, ma si è reso necessario lavorare in orario diurno per avere il massimo della resa dell’asfalto e per garantire una durata maggiore dell’intervento nel tempo.

Inoltre, la società Areti, che è impegnata anch’essa in degli scavi sulla Braccianese, entro il 6 febbraio terminerà questi lavori. Una volta conclusi Anas interverrà per ripristinare il manto stradale”.

Manuela Chioccia