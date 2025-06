Lavori alla stazione di Civitavecchia, sì del Collegio di Vigilanza • Terzo Binario News

Dopo la recente sottoscrizione dell’accordo procedimentale tra il Comune di Civitavecchia, RFI e FS Sistemi Urbani, si è riunito oggi il Collegio di Vigilanza, che ha espresso parere favorevole sulla documentazione predisposta, confermando la piena operatività per l’avvio dei lavori di riqualificazione della stazione ferroviaria.

«Passi concreti in tempi mai visti in precedenza – dichiara il Sindaco Marco Piendibene –. Questa è la dimostrazione di un’amministrazione estremamente concreta, che lavora ogni giorno per raggiungere risultati tangibili senza inseguire le sirene delle polemiche.

Il nostro impegno per la trasformazione urbana della città si traduce in atti, cantieri e investimenti reali, che migliorano la qualità della vita e rilanciano l’identità strategica di Civitavecchia».