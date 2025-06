Sigilli per due strutture ricettive e un bar del centro di Roma • Terzo Binario News

È quanto riscontrato dagli agenti della Divisione Polizia Amministrativa della Questura all’esito di mirati controlli condotti su strutture ricettive e locali che insistono nel cuore della Capitale e della movida romana.

Dalla stazione di Roma Termini, alla fontana di Trevi, al quartiere di San Lorenzo, ritrovo di migliaia di giovani ancor più in vista della bella stagione, sono scattati i sigilli della Polizia di Stato per due strutture ricettive ed un bar.

Così il Questore di Roma ha ordinato la cessazione immediata di un’attività, sulla carta formalizzata come un B&B, ma, di fatto, operativa come affittacamere, e la sospensione per 8 giorni della licenza per il titolare di una ghost house, sconosciuta al portale “Alloggiati Web” della Polizia di Stato, ma accessibile ai turisti a portata di un clik online.

Stop di 15 giorni, invece, per un bar nel cuore della malamovida romana, a San Lorenzo.

Il locale, che era stato già chiuso per gli stessi motivi tre anni fa, era nuovamente finito nel mirino degli agenti del Commissariato di zona a fronte delle numerose segnalazioni di urla e schiamazzi lamentate dai residenti.

A ciò si è unito il riscontro di una situazione di pericolo e degrado nell’area su cui insiste l’esercizio per la presenza abituale di minorenni cui venivano somministrate bevande alcoliche. Per il titolare, che, peraltro, era stato già sanzionato la scorsa settimana per la mancata registrazione elettronica degli incassi, è scattata la sospensione dell’attività, che resterà chiusa per i prossimi 8 giorni.

La strategia di massimo rigore messa in campo dalla Questura nell’obiettivo di contrastare il fenomeno dell’abusivismo alberghiero e di elevare l’attenzione sul fenomeno della malamovida, soprattutto in vista dell’arrivo dell’estate, proseguirà senza soluzione di continuità.

L’argomento è stato già affrontato con il Prefetto Giannini e, insieme ai vertici delle altre Forze di Polizia, sarà messo a punto un piano che verrà definito nei prossimi giorni.