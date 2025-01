Lavori al Pit di Ladispoli, sopralluogo dei consiglieri di opposizione • Terzo Binario News

“Questa mattina effettuato un sopralluogo al poliambulatorio di Ladispoli con i consiglieri comunali di l’opposizione per capire com’è stanno andando le cose e poi capire soprattutto il futuro per quanto riguarda la parte del primo intervento.

Precisando, si parla del posto di Primo Intervento. In settimana chiederemo un incontro al dirigente della Asl Roma 4 per capire appunto il futuro e ciò che stanno facendo circa l’ospedale di comunità.

Quindi noi siamo favorevoli all’intervento sull’ospedale di comunità finanziato a suo tempo dalla PNRR ma cosa diversa è capire quale sarà il futuro di questo di questo servizio e quale tipo di servizi e prestazioni potrà avere il cittadino e per non perdere tempo prezioso per quanto riguarda un intervento

Noi siamo favorevoli all’intervento dell’ampliamento della casa della comunità voluta dall’allora amministrazione Zingaretti e quindi non c’entra niente chi cerca di spostare la discussione su questo o fa capire che l’opposizione Comunque è contraria a prescindere noi siamo preoccupati della o delle prestazioni che quello che impropriamente veniva definito pronto soccorso.

Va capito se i cittadini dovranno andare lì oppure recarsi direttamente in ospedale”.

I consiglieri di opposizione di Ladispoli