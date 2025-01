Prima seduta del Consiglio dei Giovani di Santa Marinella • Terzo Binario News

Emozione tangibile per i quindici neo-consiglieri, seduti tra i banchi dell’Aula “Silvio Caratelli” del Palazzo Municipale, divisi tra gli esponenti di maggioranza e quelli di opposizione. Tra loro Chiara Pinzi è risultata la prima tra gli eletti della lista vincitrice “Link 2 City” e a lei è stato assegnato il compito di dirigere la prima seduta, che si è aperta con i saluti istituzionali del sindaco Pietro Tidei.

“Oggi è un giorno importante per la nostra città – ha spiegato il sindaco, rivolgendosi ai Consiglieri e portando anche i saluti del presidente Emanuele Minghella – Questo Consiglio pone al centro voi ragazzi, dandovi l’opportunità per promuovere il dialogo con le istituzioni, elaborare proposte e riflessioni sui temi di vostro interesse.

L’esperienza che farete -ha proseguito- sarà anche un modo per imparare a gestire le dinamiche tra i gruppi, a negoziare e a creare progetti. Un’occasione che l’Amministrazione Comunale ha voluto offrire ai giovani di Santa Marinella perché crede nell’importanza della vostra partecipazione alla vita amministrativa e sociale della città”, ha commentato il sindaco Pietro Tidei.

La riunione è proseguita con i saluti degli assessori Ferullo e Vinaccia e dei consiglieri Fratarcangeli e Manuelli, che hanno augurato buon lavoro ai giovani Consiglieri.

Entusiasmo anche da parte del delegato alle politiche giovanili Jacopo Ceccarelli che ha seguito passo passo il progetto. “Ringrazio il Sindaco e tutta l’Amministrazione Comunale- ha detto il delegato -per aver consentito la formazione di questo organo istituzionale. È stato un lungo percorso ma sono sicuro che i Consiglieri offriranno il proprio contributo con idee nuove e creative”.

I lavori del Consiglio Comunale sono proseguiti secondo l’ordine del giorno con le elezioni del presidente del Consiglio e del Vicepresidente. Sono stati nominati nell’ordine Chiara Pinzi e Cristiano Mura. “A nome del Consiglio e mio personale voglio ringraziare Sindaco e Amministrazione per la grande opportunità che ci è stata data- ha dichiarato la Presidente- Ci impegneremo con dedizione a portare avanti richieste e proposte, a dimostrazione che noi giovani abbiamo tanta voglia di fare e tanta passione per il nostro territorio”. Anche il vicepresidente Mura ha preso la parola e salutato i presenti, soffermandosi sull’importanza di un dibattito sano e democratico, in cui mettere al primo posso gli interessi dei ragazzi della città.

Ai quindici neo-consiglieri è stato fatto omaggio di alcuni testi e gadget messi a disposizione della Biblioteca Civica.

Al termine dell’adunanza, il sindaco Tidei ha donato il testo unico sull’ordinamento degli enti locali alla neoeletta presidente Chiara Pinzi, esprimendo a tutti i consiglieri i personali complimenti per lo svolgimento della prima seduta del Consiglio.