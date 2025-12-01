L'associazione Flavio Gagliardini dona tre defibrillatori a Civitavecchia • Terzo Binario News

L’Amministrazione comunale ha incontrato i rappresentanti dell’Associazione Flavio Gagliardini Onlus, che ha donato tre defibrillatori alla città di Civitavecchia.

Si tratta di un gesto di grande valore civico, capace di tradurre la memoria di Flavio in un impegno concreto a favore della collettività. Due dispositivi sono già stati collocati: uno in via Cialdi e uno nei pressi di Palazzo del Pincio, mentre il terzo sarà installato in zona Cattedrale, con l’obiettivo di coprire aree centrali e fortemente frequentate della città.

Il Sindaco Marco Piendibene ha espresso la gratitudine dell’Amministrazione sottolineando che “questa donazione rappresenta un atto di autentica generosità che rafforza la sicurezza dei nostri spazi pubblici. Avere un defibrillatore accessibile può fare la differenza in situazioni critiche e il contributo dell’Associazione Gagliardini è un esempio di come la collaborazione con le realtà del territorio possa migliorare concretamente la vita della nostra comunità”.

Anche i rappresentanti dell’Associazione hanno ribadito il significato del loro impegno, ricordando che ogni iniziativa nasce dalla volontà di mantenere vivo il ricordo di Flavio attraverso gesti che aiutano gli altri e promuovono la cultura della prevenzione.

L’Amministrazione ringrazia l’Associazione per la sensibilità dimostrata e per la scelta di investire nella sicurezza dei cittadini, un elemento fondamentale per una città che guarda al futuro con responsabilità e attenzione al benessere di tutti.