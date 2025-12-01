Tidei sfiduciato, Moderati Santa Marinella: "Il Commissario sarà un disastro" • Terzo Binario News

“Il Gruppo Civico Moderati per Santa Marinella e Santa Severa, rappresentato in amministrazione da Gino Vinaccia, assessore alla cultura e Alessio Manuelli e Alessio Rosa, consiglieri, si è riunito nei giorni scorsi per una prima valutazione degli eventi che hanno originato la chiusura anticipata della legislatura.

“E’ convinzione di tutti che l”arrivo del commissario prefettizio avrà riflessi inevitabili sulla vita sociale ed economica della nostra città. Il rischio è quello di ritardi nella realizzazione delle opere pubbliche di grande impatto, delle iniziative culturali e di quelle sociali. Il commissario è un tecnico e sebbene possa essere disponibile all’ascolto, il suo mandato è limitato.

Ci troviamo in una fase molto delicata per la nostra città e per questo terremo alta l’attenzione, seguendo da vicino ogni iniziativa che ci ha visti promotori e sostenitori.

I Moderati per S. Marinella e S. Severa hanno rappresentato una forza nuova all’interno del panorama politico locale, posizionandosi come interlocutore sulle grandi questioni con l’obiettivo di trovare soluzioni concrete e non è mai venuto meno ad una libertà di pensiero e di critica.

Anche quando si sono rese necessarie ulteriori riflessioni, il Gruppo non ha mai mancato di lealtà verso la città e gli elettori, adoperandosi per considerare soluzioni diverse e alternative. Il gruppo ha fatto sentire il proprio peso nel dibattito e nelle dinamiche amministrative, lavorando per la stabilità e la realizzazione di molti progetti, mantenendo costante il dialogo con le forze moderate del territorio.

La nostra attività si è concentrata sull’essere un punto di riferimento per una visione del territorio che mirasse al suo rilancio e al suo sviluppo.

L’ Assessore e i Consiglieri di riferimento, si sono distinti per l’impegno nell’assolvere ai propri incarichi perseguendo gli obiettivi di progetti chiave con dedizione e passione: rilancio della vita culturale e del turismo, della sicurezza sanitaria e del decoro di luoghi finora trascurati o non valorizzati, soluzione delle quotidiane difficoltà degli studenti: progetti chiave volti a valorizzare il patrimonio cittadino e a rilanciare la città.

Abbiamo trasformato spazi urbani in nuovi poli culturali, come la Casina Trincia, che ha ospitato eventi, convegni e iniziative culturali, affiancando e potenziando il lavoro della biblioteca. Abbiamo curato la programmazione di cartelloni estivi ed invernali ricchi e di “ampio respiro”, con eventi di alta qualità come il Santa Marinella Jazz e Blues Festival, concerti di musica classica e moderna, la Comedy Night e progetti come Cinemadamare, mirando a diversificare l’offerta culturale. Organizzando tavoli sul Turismo e confrontandoci con gli operatori locali, abbiamo lavorato con l’obiettivo di rilanciare e destagionalizzare il settore turistico ed economico di Santa Marinella. A tal fine è stato riorganizzato il PIT, Punto di Informazioni Turistiche e avviato l’Archeobus, promuovendo il potenziale turistico della nostra città. Ci siamo adoperati perché si avviasse la realizzazione dell’Ospedale di prossimità, opera pubblica di evidente, importante utilità. Ancora in campo sanitario, il progetto per fare di Santa Marinella una “Città Cardioprotetta” è stato uno degli impegni prioritari del Gruppo perseguendo il programma elettorale. L’iniziativa ha portato al posizionamento in città dei primi Defibrillatori Automatici Esterni (DAE).

Abbiamo lavorato alla cura e alla pulizia del cimitero, contribuendo al suo complessivo recupero e riqualificazione seguendo da vicino il progetto di ampliamento, trasformandolo in un vero luogo di accoglienza.

Siamo stati tra i promotori della nascita del Consiglio Comunale dei Giovani con l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni alla vita politica della città per favorire la nascita di una rinnovata classe dirigente. Abbiamo lavorato sulla comunicazione istituzionale degli eventi e delle iniziative del Comune avvicinando sempre più la cittadinanza all’ente istituzionale.

Nell’ambito della dialettica interna alla stessa maggioranza, abbiamo manifestato le nostre riserve sulla questione del project financing o PPP, che dir si voglia, per la riqualificazione della storica Passeggiata di Santa Marinella, ritenendo che l’’Amministrazione dovesse elaborare una soluzione alternativa a quella che prevede la gestione del complesso da parte di un privato per 18 anni.

Altra questione che ha visto lo schieramento civico protagonista è la definizione della nuova Convenzione tra Lazio Crea e Comune per la gestione del Castello di Santa Severa. Restiamo convinti che la questione non debba essere “sacrificata sull’altare di altri accordi tra Comune e Regione”. L’obiettivo resta per noi ottenere una convenzione che garantisca al Comune un peso decisionale e operativo in un sito che è un simbolo identitario e un motore economico-culturale per l’intero territorio.

La Lista Civica Moderati per Santa Marinella e Santa Severa continuerà ad impegnarsi per portare avanti un’azione politica incentrata sulla tutela e la valorizzazione del patrimonio pubblico e sulla realizzazione dei servizi essenziali per la comunità. A tal fine, avvieremo incontri rivolti a tutti i settori della società civile, ponendoci come punto di ascolto e come motore per avviare la nuova stagione amministrativa a Santa Marinella e Santa Severa”.