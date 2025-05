L'assise di Santa Marinella approva due mozioni del Consiglio dei Giovani • Terzo Binario News

Il Consiglio Comunale dei Giovani muove i primi passi nella partecipazione attiva alla vita politica della città.

Nel corso della seduta straordinaria del Consiglio Comunale, che si è tenuto lunedì scorso, sono state discusse e approvate due mozioni presentate da Chiara Pinzi e Luca Todde, rispettivamente, presidente e consigliere del Consiglio dei Giovani del Comune di Santa Marinella.

“E’ con orgoglio ed una certa emozione che abbiamo assistito alla discussione di due proposte avanzate dal Consiglio Comunale dei Giovani- ha commentato il sindaco Pietro Tidei- Proposte che sono espressione delle richieste e delle esigenze che i ragazzi e le ragazze vogliono sottoporre all’attenzione dell’organo comunale affinché siano tradotte in azioni concrete. Mi complimento con loro per l’impegno e l’audacia con cui portano avanti questo impegno e auguro a tutti loro di proseguire per questa strada”.

Nel dettaglio le due mozioni, discusse e poi approvate dal Consiglio, hanno riguardato:

-l’implementazione delle corse tra i comuni del comprensorio, ritenuta necessaria per la sicurezza dei giovani, in particolare alla creazione di una corsa notturna

– la collaborazione tra il Consiglio comunale dei giovani, l’Umana s.p.a. e l’Assessorato per le politiche sociali per la diffusione di offerte di lavoro rivolte ai giovani.

Entusiasmo è stato espresso dalla presidente Chiara Pinzi: “Questi primi risultati sono frutto di un lavoro collettivo fatto di confronto e determinazione. Il nostro impegno continua, con l’obiettivo di costruire un presente ed un futuro sempre più vicino alle nuove generazioni”, ha affermato a nome del CCG.

Plaudono all’intervento dei due giovani tutti i consiglieri dell’Amministrazione Comunale ed in particolare il presidente del Consiglio Emanuele Minghella. “Le mozioni sono uno strumento di partecipazione democratica che consente ai ragazzi di esprimere le opinioni e presentare proposte, che rendono il nostro lavoro più attento ai bisogni dei giovani della nostra città. Il Consiglio dei Giovani è frutto di un’Amministrazione che sa guardare al futuro ed avvicinare i giovani alla politica senza pregiudizi”, ha commentato Minghella al termine della seduta.