L'assise di Civitavecchia dice sì al bilancio • Terzo Binario News

L’Amministrazione Comunale di Civitavecchia annuncia con soddisfazione l’approvazione del bilancio comunale nei tempi previsti, un risultato che non si verificava da moltissimo tempo e che rappresenta un segnale chiaro del buon funzionamento del Comune.

La capacità di rispettare le scadenze è la prova di una macchina amministrativa efficiente, di uffici caratterizzati da grande professionalità e prontezza, e di una struttura consiliare che lavora con impegno e responsabilità.

“È un bilancio di spessore e autentico, non sarà oggetto di stravolgimenti sostanziali e soprattutto è stato presentato nei tempi, evitando all’ente anche un solo giorno di esercizio provvisorio,” dichiara il Sindaco.

“Questo risultato ci permette di proseguire senza interruzioni la programmazione definita, un vantaggio importante per tutta la comunità. Voglio ringraziare la mia squadra di assessori, il consiglio comunale, e in modo particolare tutto il personale tecnico-amministrativo, il cui lavoro competente e appassionato è stato determinante per il raggiungimento di questo traguardo.”

L’Amministrazione evidenzia anche l’efficacia del lavoro svolto dalle commissioni consiliari, che hanno operato con serietà e dedizione, pur nelle legittime differenze tra maggioranza e opposizione, contribuendo a un confronto costruttivo e serrato.

“Questo bilancio è umano, pensato per investire al servizio dei cittadini e per ridurre le disuguaglianze sociali e ambientali,” conclude il Sindaco. “È motivo di orgoglio per tutta l’amministrazione e segno concreto della volontà di costruire un futuro migliore per la città.”