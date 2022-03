Lancio del disco, Germana Raponi agli Italiani invernali di Mariano Comense - Terzo Binario News

Rugbista e atleta, Germana Raponi non si ferma, anzi raddoppia. Infatti la presente del Santa Marinella Rugby, stavolta con addosso i colori della Tirreno Atletica sarà impegnata a Mariano Comense alla finale dei campionati italiani invernali di lanci, nello specifico del disco.

In biancazzurro, Germana ha raggiunto, in appena un anno e mezzo di lavoro sodo con il tecnico Mauro Leoni, un grandioso risultato: la sua ultima esperienza tricolore risale addirittura al lontano 2010. Per lei poi un lungo stop con l’atletica perché si era dedicata anima e corpo nella felice parentesi con la palla ovale, culminata con la convocazione in Nazionale e la partecipazione al Sei Nazioni femminile.

Negli ultimi mesi, dopo il ritorno alla specialità dei lanci, l’incontro con Mauro Leoni (arruolato dal presidente Claudio Ubaldi nell’estate del 2020) e «il progetto – scrivono dal sodalizio civitavecchiese – è nato giorno dopo giorno, affinando la tecnica e scalfendo delle insicurezze. Il record personale arrivato già alle prime gare ha dato quindi fin da subito segnali importanti fino alla prestazione del mese scorso con la misura importante di 43,49m che le ha dato la sicurezza di vedere il suo nome e quello della Tirrena nella start list nazionale. È un risultato importante reso ancora più prezioso dal fatto che queste misure arrivano d’inverno. Un miglioramento ottenuto alla prima gara dell’anno lascia presagire una stagione agonistica scoppiettante».