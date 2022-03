Assotir: "Adeguamento delle tariffe a Civitavecchia o dobbiamo spegnere i motori" - Terzo Binario News

Senza un adeguamento delle tariffe minime ministeriali, pagate dai committenti alle imprese del trasporto, i camion di Civitavecchia spegneranno i motori. Più che una minaccia, quello delle imprese locali che fanno capo ad Assotir è un grido di allarme rivolto ai committenti ai quali chiedono di adeguare i costi, innalzatisi spaventosamente in seguito al caro gasolio.

Non solo: anche pneumatici e manutenzioni sono voci che hanno reso non più concorrenziale l’effettuazione del servizio. Una stima sommaria individua attorno al 20% l’aumento, con metà della somma costituita dal caro-gasolio e il restante 10% nel rincaro di manutenzione, usura degli pneumatici da sostituire e il costo stesso del personale.

E allora, se lavorare significa andare in perdita o rinunciare alla sicurezza, meglio fermarsi.

Il punto, dopo un incontro con le controparti, ci sarà la prossima settimana ma intanto ieri si è delineato lo scenario. Presenti Patrizio Loffarelli, responsabile categoria autotrasporto nell’Autorità di Sistema Portuale; Claudio Donati, segretario generale del sindacato del trasporto Assotir e Vincenzo Siciliano, presidente degli autotrasportatori di Civitavecchia. Ognuno ha svolto un ruolo nella vertenza, che ha portato alla stesura di un documento unitario, sottoscritto da una quarantina di imprese, in cui – si sottolinea – per la prima volta le problematiche di aziende diverse convergono su una serie di punti.

Nella missiva viene spiegato che «gli aumenti progressivi hanno riguardato materie prime e fonti energetiche hanno determinato un’impennata generalizzata dei costi di gestione delle imprese di autotrasporto, gasolio in primis, ma anche Ad-blue, pneumatici e noli traghetti». Su quest’ultimo punto, per un camion salire a bordo di un traghetto per un trasporto dalla Civitavecchia alla Sardegna costa 200 euro in più rispetto a poche settimane fa, essendo aumentato il costo del singolo metro lineare per stivare il carico a bordo. Per Assotir, adeguarsi alle tariffe sarebbe sufficiente ad ammortizzare gli aumenti. In passato i committenti dissero di no, «nonostante il Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili abbia pubblicato le tariffe minime di riferimento, in cui sono indicati i costi base legati alla sicurezza che ogni impresa ha il dovere di onorare». Se rimanesse tutto così, il rischio sarebbe quello di scendere nell’illegalità pur di lavorare, ovvero rinunciando a versare l’Iva per esempio comunque andando a finire nel sommerso e persino rinunciando all’onorabilità dell’azienda stessa. Qui il passaggio cruciale: «Il mancato raggiungimento di un accordo delle parti potrebbe portare allo stato di agitazione delle imprese e un conseguente fermo generale per i servizi di trasporto. Soluzione questa che non auspichiamo».

Tuttavia la situazione è ancora fluida sotto diversi aspetti: uno su tutti, l’unanimità del fermo che dipenderà dall’esito delle trattative singole. Per Loffarelli «il documento serve da una parte a dare compattezza a delle imprese che prima si muovevano in ordine sparso. Dall’altra apre un dialogo per l’adeguamento delle tariffe. C’è una settimana per aprire la trattativa, altrimenti ci si ferma ma non è ciò che vogliamo. Al contrario, serve far capire che i costi sono diventati insostenibili. Basti pensare che il trasporto portuale dei container è passato da 2.500 dollari a 11mila. Questo implica che bisogna adeguarsi, tutti». Donati è scettico sulla possibilità che i committenti accettino la cifra di 1,62 euro al km ma almeno avvicinarsi sarebbe un inizio: «Quello stabilito dal Mit è il minimo sotto il quale si scende nell’insicurezza nel senso che non copre i costi non solo del carburante ma nemmeno del cambio degli pneumatici o la manutenzione e il personale».

Chiusura dedicata al passo compiuto dalle aziende civitavecchiesi, il primo in questo senso: «È stato sottoscritto un patto d’onore – sancisce infine Siciliano – intorno alla legalità e alla trasparenza perché in ballo c’è sì il futuro delle aziende ma anche quello di tante famiglie. Sin d’ora sappiamo che alcuni committenti tratteranno e altri no, pertanto al termine della settimana si farà un punto della situazione. È anche possibile che a fermarsi sanno i trasportatori di un settore specifico».