Ladispoli, sanzioni più dure per chi maltratta animali: mozione della Lega - Terzo Binario News

“Come gruppo Consiliare, grazie al lavoro di Miska Morelli, abbiamo presentato in Consiglio Comunale una mozione per richiedere l’inasprimento delle sanzioni per i reati contro gli animali. Siamo contenti che sia stata votata all’unanimità perché è fondamentale che, quando si affrontano argomenti importanti come questo, il Consiglio si esprima con un’unica voce”.

“Le normative in materia ci sono e sono previste sanzioni dure che ,tuttavia, spesso rimangono inapplicate: solo il 30% dei processi per maltrattamento di animali si conclude con una sentenza. Da questo dato sconfortante bisogna partire e, come atto di civiltà, avere la certezza della pena per chi sevizia, uccide o maltratta gli animali”.

“Abbiamo l’obbligo morale di rispettare e tutelare tutti gli esseri viventi, riconoscendo gli animali come valore aggiunto per la nostra società. Con immenso orgoglio ribadiamo che Ladispoli è sempre dalla parte di chi non ha voce per difendersi”.

Gruppo “Lega-Salvini Premier” Ladispoli