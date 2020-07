di Claudio Bellumori

Tutto è accaduto in pochi secondi. Due individui si sono avvicinati a una donna: hanno fatto cadere le chiavi, poi rimaste in terra e le hanno rubato la borsa. Il tutto è accaduto poco dopo le 10 di mercoledì 8 luglio in via Beata Vergine del Carmelo, altezza civico 73, a Mostacciano.

Sul posto le Volanti della Polizia. È caccia ai malviventi.