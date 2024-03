Ladispoli ricorda Aldo Piersanti con una targa e un albero • Terzo Binario News

Dieci anni fa se ne andava Aldo Piersanti, attivista dei diritti umani, cooperante e animatore di molte battaglie per il bene comune.

Il suo lavoro e la sua militanza nel quartiere campo sportivo e attraverso “La Bottega del Commercio Equo e Solidale” hanno lasciato un segno indelebile nel tessuto della nostra città.

Siamo felici di annunciare che nel consiglio comunale di ieri è stata approvata all’unanimità una mozione per onorare la sua memoria. Una targa commemorativa ed un albero saranno presto installati nel giardino di via delle Dalie, già a lui dedicato, come tributo al suo straordinario contributo alla nostra comunità.

La mozione, presentata da Ladispoli Attiva e sostenuta da tutti i consiglieri d’opposizione, è stata accolta con favore dalla maggioranza, a dimostrazione del rispetto e dell’ammirazione unanime che Aldo Piersanti ha guadagnato nel corso degli anni.

L’idea della targa e dell’albero è nata dai suoi amici più cari, che in accordo con la famiglia, hanno voluto ricordare il suo impegno a dieci anni dalla sua scomparsa.

La sua eredità continuerà a ispirare e a guidare la nostra comunità nella convinzione che “un altro mondo è possibile”. Sempre.

Lo scrive in una nota il gruppo di Ladispoli Attiva