I bambini a scuola di Protezione Civile, la Consigliera Mastrandrea: “Iniziative preziose per far crescere il senso civico” • Terzo Binario News

Ieri mattina, presso la sede della Protezione Civile di Cerveteri in Via Casetta Mattei, quaranta bambini dell’I.C. Salvo d’Acquisto, hanno partecipato a incontri di formazione tenuti dai volontari della protezione civile.

Sono state organizzate quattro isole formative riguardanti nozioni sulle attività di Protezione civile e del reparto cinofilo, attività di primo soccorso e di antincendio. Incredibile vedere dei bambini così attenti e interessati, rivolgere numerose domande ai volontari i quali hanno prontamente soddisfatto le loro curiosità.

Entusiasmante poi vederli così emozionati soprattutto quando, indossando casco, guanti e tuta di protezione, hanno potuto spegnere l’incendio. Al termine ho rivolto a tutti i saluti da parte del sindaco Elena Gubetti. Ho poi invitato i bambini a fare tesoro di quanto appreso questa mattina (sicuramente ricorderanno che in caso di emergenza dovranno chiamare il 112) e a ringraziare per questa esperienza non solo il responsabile della Protezione Civile Renato Bisegni con tutti i volontari, ma anche le loro maestre che con grande impegno stanno portando avanti il progetto “CivicaMente”, all’interno del quale era inserita l’esperienza di questa mattina, proprio per dare piano piano ai loro alunni un corretto senso civico.

Anna Mastrandrea – Consigliere Comunale