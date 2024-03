“Emozioniamoci con gli animali”, un incontro speciale per i bambini della Montessori di Cerveteri • Terzo Binario News

“Anche i bambini delle sezioni B, C ed F dell’Infanzia del plesso “Montessori” di Cerveteri hanno vissuto, insieme alle loro insegnanti, l’emozione di conoscere, accarezzare ed interagire con Uma, Tea e Aky, i meravigliosi labrador del Centro Unità Cinofila di Salvataggio Cerveteri/Fregene, sapientemente guidati da Giulia e Paolo, che quest’anno ci affiancano nel nostro progetto “Emozioniamoci con gli Animali”.

Saper come comportarsi e rapportarsi con gli animali, imparare ad aver rispetto per il loro modo di essere, conoscerli per comprenderli, è questo che cerchiamo di far capire ai bambini attraverso il nostro progetto ed è questo che poi gli mostriamo in pratica quando portiamo i cani a scuola.

Dalla teoria alla pratica: prima Elena spiega in classe le origini dei cani e dei gatti, come questi animali si sono avvicinati all’uomo, come sono cambiati, esattamente come noi umani, nel tempo, gli racconta di quanto siano speciali con i loro “sensi” più sviluppati dei nostri, di quanto siano importanti per noi umani sia a livello affettivo che per l’aiuto che ci danno in tanti ambiti, di quanto soffrano e gioiscano esattamente come noi e per questo la loro adozione deve sempre essere una scelta consapevole e definitiva poiché un abbandono è una crudeltà e un’ingiustizia.

Ebbene, attraverso questo progetto si spera di trasmettere ai bambini un senso di responsabilità e di consapevolezza cercando di formare dei futuri adulti migliori di noi.

I bambini, si sa, sono “spugne” per cui ci auguriamo che in futuro cessino gli abbandoni e i maltrattamenti nei confronti di queste creature.

Intanto ringraziamo, come sempre, ancora una volta, le insegnanti e i genitori che ci hanno scelto e il C.U.C.S. che ha voluto collaborare con noi credendo nel medesimo messaggio da trasmettere. Ci vediamo a mare”

A riportarlo è l’Associazione di volontariato Scuolambiente, organizzatrice dell’iniziativa e sempre in prima linea nelle campagne di sensibilizzazione e informazione all’interno delle scuole.