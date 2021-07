Ladispoli in Corsa, domenica la gara podistica - Terzo Binario News

Iniziativa del gruppo Millepiedi, concluderà la Fiera del Fitness

Tutto pronto per la prima edizione della Ladispoli in Corsa, la manifestazione podistica di 10 km che domenica concluderà in grande stile la Fiera del Fitness, evento che attirerà sul litorale laziale appassionati da tutta Italia e non solo, con un ampio villaggio espositivo e molti eventi che troveranno il loro culmine proprio con la gara podistica del 25 luglio.

La manifestazione promossa dal Gruppo Millepiedi, alla sua nascita, è subito entrata nel calendario nazionale Fidal e questo sta portando molti corridori di alto livello ad aderire alla prova.

Tra coloro che hanno già ufficializzato la propria presenza spicca il 24enne eritreo, ma ormai romano d’adozione, Amaniel Freedom (Forum Sport Center) che vanta un personale sui 10 km di 29’50” e quest’anno si è aggiudicato il Memorial Coscioni a Orvieto. Contro di lui il marocchino Youssef Aich, vincitore negli anni scorsi della Mezza Maratona ad Agropoli (due volte) e Lecce, oltre alla White Marble Marathon del 2019. Il suo PB sui 10 km è 29’23”.

La pattuglia italiana è guidata da Luca Parisi (Acsi Campidoglio Palatino) e Adolfo Macolino, della società organizzatrice, terzo domenica scorsa alla Salitredici, ma attenzione anche all’ex campione europeo Master Joachim Nshimirimana (Track and Field Grosseto), burundese da anni naturalizzato e grande protagonista del mezzofondo internazionale a cavallo del secolo. Al via anche il campano Vincenzo Lembo (International Security) laureatosi campione italiano master a Paratico.

I concorrenti affronteranno un tracciato disegnato fra la Via Aurelia e l’Oasi Bosco di Palo Laziale, completamente pianeggiante e che si preannuncia estremamente veloce, soprattutto se il vento spirerà a favore. Cuore pulsante della corsa sarà via Corrado Melone, esattamente davanti al Parco di Palo, da dove verrà dato il via alle ore 8:45.

La manifestazione sarà allestita rispettando i protocolli ancora in vigore, quindi verrà evitata ogni forma di assembramento. Le iscrizioni, che si chiuderanno entro il 21 luglio al costo di 12 euro, stanno fioccando e gli organizzatori si attendono un vero pienone, per una corsa da concludere naturalmente con un bel bagno ristoratore in spiaggia.

Per informazioni: Gruppo Millepiedi Ladispoli, tel. 328.8437343, info@gruppomillepiedi.it