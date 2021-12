Ladispoli, il sindaco Grando assegna a Bernabei la delega ai diritti dei consumatori - Terzo Binario News

Il sindaco Alessandro Grando ha assegnato ad Angelo Bernabei, coordinatore del Codacons del litorale, la delega ai diritti dei consumatori. Incarico che sarà svolto in stretto rapporto con l’amministrazione comunale con relazioni periodiche sul raggiungimento degli obiettivi programmati.

“Angelo Bernabei – afferma il sindaco Grando – da molti anni è impegnato nella difesa dei consumatori con un ruolo significativo all’interno di un’associazione storica come il Codacons. La delega ai diritti dei consumatori permetterà di avere una finestra sempre aperta sulle esigenze dei cittadini, sulle loro aspettative, sulle loro problematiche nei confronti di aziende private ed enti locali. A nome dell’amministrazione comunale auguriamo buon lavoro al neo delegato Bernabei”.

Il diretto interessato ha colto l’occasione per ringraziare il sindaco Alessandro Grando per l’incarico fiduciario ricevuto.

“Sono orgoglioso della delega comunale – spiega Bernabei – mi impegnerò come faccio da oltre trent’anni per amplificare i diritti dei consumatori e sollecitare l’amministrazione ad affrontare le tematiche che più da vicino interessanti i cittadini di Ladispoli. Grazie al sindaco Grando per la fiducia nei miei confronti”.