Ladispoli, "giardini in abbandono al Messico" - Terzo Binario News

I giardini in zona Messico sono “in stato di abbandono dei giardini”. Nel mirino di un lettore il tratto da via Trapani e piazza De Michelis, dove “si allungano verso il ponte pedonale sul fosso Sanguinara, costituendo tale giardino anche la via di accesso e transito per il ponte pedonale che collega le due zone”.

Si vuole segnalare lo stato di abbandono del giardino pEospicente al ponte stesso, Dove recentemente sono state piantumate oltre 40 piante, che dalla loro messA dimora sono state annaffiate una sola volta: esse sono quasi tutte secche”.

“Mi accingo, quando posso, a portavi acqua a mano con una tanica, ma la situazione e’ insostenibile. Possibile che non sia stato installato a terra un servizio di irrigazione o almeno un punto prelievo acqua da cui il servizio giardini (esiste?) possa innaffiare, piuttosto che rendersi obbligatorio l’intervento di un’autobotte per ogni annaffiatura?”.

“Mancano inoltre cassette per la raccolta delle deiezioni prima del ponte stesso, per evitare che certi buontemponi li abbandonino sul ponte stesso o li gettino nel sottostante fosso”.

