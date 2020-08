Cadono dal tetto di un capannone a Tolfa: uno illeso, per l'altro un polso fratturato - Terzo Binario News

Erano a lavorare alla ristrutturazione di un tetto quando sono caduti, rischiando di farsi male seriamente. È andata tutto sommato bene a due tolfetani, anche se uno è finito al Gemelli in eliambulanza con un polso fratturato.

I fatti si sono consumati venerdì pomeriggio alla Grasceta dei Cavallari, una zona di campagna impervia, dalla quale si arriva dalla Braccianese Claudia nel tratto che va da Tolfa a Manziana e raggiungibile solo percorrendo diversi chilometri di sterrato. I due, il proprietario della struttura e un amico che lo stava aiutando, sono precipitati da un’altezza di circa tre metri. La situazione nell’immediatezza è apparsa grave e la moglie del proprietario ha chiamato immediatamente i soccorsi. Solo che l’ambulanza si è trovata in grossa difficoltà non riuscendo a raggiungere i feriti, proprio perché si trovavano in aperta campagna. E si è rischiato di perdere minuti preziosi. Allora è dovuta intervenire la Protezione di Civile tolfetana e che ha scortato il mezzo di soccorso fino a dove si trovavano i feriti. Il proprietario è uscito miracolosamente illeso dalla caduta mentre l’amico è arrivato a terra sbattendo la faccia. Per questo motivo la prassi prevede l’allertamento dell’elisoccorso, atterrato poi a pochi metri dal capannone. Si è reso necessario il trasferimento al policlinico Gemelli anche se tuttavia l’uomo è rimasto sempre vigile e alla fine se l’è cavata con la frattura di un polso e qualche escoriazione.

In paese la vista dell’eliambulanza è fatto inconsueto, tant’è vero che in molti si sono chiesti cosa fosse accaduto vedendo, oltre all’elicottero stesso, anche movimento di Prociv e Polizia Locale nella direzione della Braccianese pressoché disabitata dove si trovano capannoni, rifugi per animali e la zona dei pic-nic che ha riqualificato poco tempo fa il comune tolfetano.