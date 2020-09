Ladispoli, da venerdì prenotazioni on line per la sala studio: ecco come fare - Terzo Binario News

Nel rispetto delle indicazioni del DPCM del 7 agosto 2020 per il distanziamento sociale, previsto dalle norme anti-Covid19, e delle specifiche fornite dal Responsabile della Sicurezza, si comunica che da venerdì 18 settembre è disponibile la piattaforma per le prenotazioni online della sala studio della Biblioteca Comunale, compilando il modulo sulla pagina https://www.comunediladispoli.it/prenotazioni-biblioteca-comunale

Il servizio sostituisce del tutto la prenotazione via mail finora utilizzata. Un altro grande passo in avanti per la nostra Biblioteca e i nostri cittadini. Vi ricordiamo che, prima dell’ingresso, sarà necessario indossare la mascherina, igienizzare le mani e compilare il modulo di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000.

E’ possibile prenotarsi per i seguenti orari

Mattino: 4 ore consecutive (9:00 – 13:00)

Pomeriggio: 3 ore consecutive (15:00 – 18:00)

Numero massimo di posti disponibili per turno: 28