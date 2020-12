Ladispoli: contributo libri, ecco come fare - Terzo Binario News

Pubblicato l’avviso pubblico per il contributo alle famiglie per la fornitura dei libri di testo e per i sussidi didattici digitali per l’anno scolastico 2020-21. È quanto riferito dal Amministrazione di Ladispoli in una nota.

Possono accedere al contributo gli studenti residenti nel Comune tirreno che hanno i seguenti requisiti: Indicatore della Situazione Economica Equivalente Isee, del nucleo familiare dello studente che non sia superiore a 15.493,71 euro; frequenza, nell’anno 2020-21, presso gli Istituti di istruzione secondaria di I e II grado, statali e paritari.

La domanda dovrà essere compilata su apposito modulo scaricabile esclusivamente sul sito del Comune di Ladispoli, www.comunediladispoli.it e presentata, con allegata la documentazione richiesta, entro e non oltre le ore 12,00 di mercoledì 20 gennaio 2021, via Pec all’indirizzo: comunediladispoli@certificazioneposta.it oppure direttamente all’Ufficio Protocollo Generale del Comune, Piazza Giovanni Falcone.

RispondiRispondi a tuttiInoltra